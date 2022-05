Avec 9,3 millions de téléspectateurs, le retour de "HPI" s’offre la meilleure audience de l’année

Ils ont répondu présents. Et pas qu’un peu ! Ils étaient 9,3 millions de téléspectateurs ce jeudi 12 mai sur TF1 pour le retour du phénomène HPI. De quoi offrir à la première chaîne la meilleure audience de l’année et l’une des meilleures pour une série française depuis plus de 10 ans. Les chiffres impressionnent d’autant plus dans le détail. Car 48,8% du public de moins de 50 ans qui était devant la télévision suivait les enquêtes menées par l’exubérante Morgane Alvaro.