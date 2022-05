"HPI" : la saison 2 est-elle aussi réussie que la première ?

Elle a remis ses faux ongles et ses tenues flashy. Morgane Alvaro fait son grand retour ce jeudi soir sur TF1 dans la saison 2 de HPI. Après le carton d’audience réalisé par la première saison, les nouveaux épisodes de la série événement étaient attendus de pied ferme par les fans. Et ils sont nombreux. Troisième série française la plus regardée de l’histoire de la télévision après Dolmen (2005) et Le Comte de Monte-Cristo (1998), HPI a réuni jusqu’à 12,4 millions de téléspectateurs avec le replay par épisode. Et il n'y a pas que les Français qui ont craqué pour Morgane Alvaro puisque HPI a également été vendue dans plus de 90 territoires. De quoi donner le vertige.

Une chose est sûre : les inconditionnels de cette femme de ménage fantasque et surdouée embauchée comme consultante pour la police ne seront pas déçus. Les huit nouveaux épisodes vont encore plus loin dans la comédie et offrent, une fois de plus, des enquêtes bien ficelées que Morgane se fait une joie de résoudre grâce à ses facultés intellectuelles hors norme. Tout en dévoilant, cette fois, une facette plus sensible de sa personnalité.