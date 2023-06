Après le final explosif de "HPI", que réserve la saison 4 à Morgane Alvaro ?

Quant à Morgane, il va lui arriver exactement ce que Gilles avait prédit : son karma va finir par se retourner contre elle. "La pagaille qu'elle a mise dans la vie des autres va arriver chez elle. Ça va venir de son ex, de ses enfants, de ses collègues et même ses anciennes codétenues. Morgane va continuer d'enchaîner les galères tout en vivant une grossesse un peu tardive et toujours dans cette précarité qui la caractérise. Et puis on ne sait pas ce que la montée d'hormones va provoquer dans son cerveau !".