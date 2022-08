Il a carte blanche ce soir TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Arnaud Ducret

Gamin à Rouen, Arnaud Ducret imite tout ce qui bouge. Le son de la voiture de rallye de son père, l’hélicoptère de la série "K-2000" ou les tubes de NTM et Michael Jackson. Jusqu’au jour où il découvre Albert Dupontel à la télé. Fasciné par le futur acteur-réalisateur d’Adieu les cons, il rejoue ses sketches dans une pizzeria à l’âge de 12 ans. Des années plus tard, il croisera son idole dans un train. "J'étais tétanisé", a-t-il raconté l’an dernier dans C à vous. "Je lui ai dit : 'Bonjour monsieur Dupontel' et il m'a dit 'Salut'. Il est parti s'asseoir, je voulais lui dire un petit truc mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas osé".