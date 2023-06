Julie éliminée de "Koh-Lanta" à l'orientation : "J'ai décidé d'arrêter ma carrière de footballeuse"

Elle vous doit en partie d’être allée aussi loin puisque c’est vous qui avez sonné la révolte des "cheveux longs" lorsque les garçons pensaient aller tous ensemble jusqu’au bout. C’est une fierté ?

Oui même si le constat était unanime de la part de toutes les filles. À partir de l’épreuve du tir à l’arc, on s’est toutes rendu compte que les garçons avaient décidé d’avancer ensemble et que nous n’étions que des plantes vertes ! C’est ce qui nous a poussé à éliminer Gilles, même si je sais qu’il nous en a voulu. Ce qui est dommage, c’est que les destins liés soient arrivés juste après. Et là les filles se sont retrouvées à voter les unes contre les autres. Ça a cassé cette belle stratégie et c’est dommage parce qu’elle aurait pu faire très mal. D’ailleurs en regardant l’émission, je me suis demandé pourquoi lors du conseil surprise, Laura n’avait pas protégé une fille. On s’en est parlé depuis et on a réalisé que lors d’une aventure comme celle-là, on n’a pas toujours le recul nécessaire pour faire les bons choix. Mais c’est ce qui fait aussi la beauté de "Koh-Lanta".

Vous avez mentionné l’élimination retentissante de Gilles. Il nous a confié ne pas avoir digéré vos mots à son égard. Là avec le recul, vous regrettez ?

Non, ce que je regrette ce sont les critiques qu’il y a pu avoir contre moi dans les médias alors que je n’ai rien fait de plus qu’une autre fille. Je ne comprends pas pourquoi Gilles a mis sur moi tout le poids de son échec. Moi ça m’a beaucoup agacée. Il a eu des mots forts, il a mis en cause mes valeurs, et ça m’a même un petit peu blessée. J’étais en colère et vraiment je ne comprends pas pourquoi j’ai été la cible de ses critiques. Peut-être parce que je n’ai pas rejoint le jury final assez tôt pour en discuter… Je suis déçue parce que la décision de l’éliminer était collégiale. On s’est toutes rendu compte qu’il faisait des promesses à tout le monde.