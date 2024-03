"L'affaire Jacob Barber" sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Chris Evans

Chris Evans est la vedette de "L'Affaire Jacob Barber", une minisérie judiciaire qui débute ce soir sur TF1. L'occasion de découvrir l'ex-Captain America dans un registre différent des blockbusters qui ont fait de lui une star. TF1info vous livre quelques petits secrets sur le parcours de cet acteur aussi discret que talentueux.

Le grand public l’a découvert dans le costume de Captain America, le superhéros Marvel emblématique. C’est dans la peau d’un père ordinaire qu’on retrouve Chris Evans ce mercredi sur TF1 avec L’affaire Jacob Barber, une mini-série en huit épisodes, inspirée d’un thriller judiciaire de William Landlay. Il incarne Andy Barber, le procureur adjoint d’une petite ville du Massachussetts dont le fils est accusé du meurtre d’un camarade de classe. L’occasion de découvrir une autre facette d’un comédien aussi talentueux que discret…

Il a failli rater Captain America

Après avoir incarné La Torche dans Les Quatre Fantastiques, Chris Evans n’est pas tout de suite enthousiaste à l’idée de rejouer un superhéros. Il va même repousser l’offre de Marvel Studios à plusieurs reprises, invoquant des problèmes d’emploi du temps. Et puis il vient d’être victime de crise d’angoisse sur un tournage, au point de s’interroger sur sa carrière d’acteur. À la demande des producteurs, c’est Robert Downey Jr, alias Iron Man, qui va le convaincre de le rejoindre dans la franchise. On connaît la suite.

Il est aussi réalisateur

Entre deux films en collant, Chris Evans s’est essayé à la réalisation en 2015 avec Before We Go, une comédie romantique qui n’a franchement rien à voir avec les blockbusters qui ont de lui une star du box-office. Il s’est donné le rôle de Nick, un trompettiste qui croise la route de Brooke (Alice Eve), une jeune femme qui a loupé son train après s’être fait voler son sac à main. Sans trucages numériques, juste deux comédiens qui se racontent leur vie le temps d’une nuit dans les rues de Boston, la ville où la star a grandi.

Il a un petit frère acteur

Vivre dans l’ombre d’une superstar n’est jamais simple. Scott Evans, 40 ans, en a pris son parti. De deux ans plus jeune que la star de Captain America, il est apparu au générique de nombreuses séries télé comme On ne vit qu'une fois, New York Police Criminelle, Fringe ou encore With Love, actuellement disponible sur Prime Vidéo. L'été dernier, il jouait un Ken dans Barbie de Greta Gerwig ! "Chris était mon meilleur ami lorsque nous étions enfants. Et il l’est resté lorsque nous sommes devenus adultes", confiait-il l’an dernier à Attitude. À quand un film ensemble ?

Il s’est récemment marié en secret

Depuis sa brève idylle avec l’humoriste Jenny Slate en 2016, Chris Evans était l’un des "Bachelor" les plus célèbres d’Hollywood. C’est désormais terminé. Après avoir fréquenté la comédienne Alba Baptista dans le plus grand secret pendant près d’un an, l’acteur l’a épousée en septembre dernier lors d’une cérémonie privée, chez lui à Boston. Parmi les invités, ses copains Avengers Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ou encore Jeremy Renner.

C’est un fidèle soutien de Joe Biden

Dans une Amérique plus polarisée que jamais, l’acteur s’est servi de sa notoriété en 2020 pour lancer le site A Starting Point, destiné à présenter de façon équilibrée les propositions des camps républicains et démocrates sur les grands sujets de la présidentielle. Reste qu’il a choisi le sien puisqu’il a participé à des collectes de fonds pour Joe Biden en amont de son premier duel gagnant face à Donald Trump. Rebelote dans quelques semaines ?

>> L'Affaire Jacob Barber. Avec Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell. Les deux premiers épisodes ce soir à 21h10 sur TF1 puis en streaming sur TF1+