"Plus belle la vie" fera son grand retour en 2024 sur TF1

Le vent souffle à nouveau sur le Mistral. Près d'un an après son arrêt sur France 3, Plus belle la vie fera son grand retour début 2024 sur TF1. Le mythique feuilleton sera diffusé début 2024 sur l'antenne de TF1, mais aussi sur la plateforme de streaming MYTF1. La diffusion quotidienne sera par ailleurs enrichie d'un dispositif événementiel sur le digital et les réseaux sociaux. Quant à l’heure de diffusion, elle reste encore à décider.

"Plus Belle la vie est une marque fantastique, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie éditoriale et d'accélération digitale du Groupe TF1", a réagi Ara Aprikian dans un communiqué. "Nous sommes très heureux de donner vie à une nouvelle version de ce feuilleton, pionnier à plusieurs titres, en nous appuyant sur le savoir-faire inégalé de Newen Studios en matière de fiction quotidienne. Nous avons à cœur de répondre aux attentes des fans qui réclament depuis plusieurs mois le retour de leur feuilleton préféré, et d'accueillir un nouveau public autour de nouvelles intrigues", précise le Directeur Général Adjoint contenus du Groupe TF1.