"Plus belle la vie" sur TF1 : on connaît déjà le nom des acteurs historiques qui ont dit oui

Nouveau départ pour Plus belle la vie. Près d'un an après son arrêt sur France 3, le célèbre feuilleton fera son grand retour début 2024 sur TF1, mais aussi sur la plateforme de streaming MYTF1. Comme l'a annoncé Ara Aprikian, le Directeur général adjoint Contenus du Groupe TF1, il ne s’agira pas d’une simple suite, mais d’une nouvelle création qui intègrera tous les ingrédients qui ont fait le succès de la série qui reste la plus longue jamais produite en France.

Si l’écriture de la nouveauté débutera cet été, le tournage commencera quant à lui mi-octobre dans les studios emblématiques de la Belle de Mai, ainsi qu’en région marseillaise, avec de nouveaux décors, les anciens ayant été détruits. "Nous avons à cœur de répondre aux attentes des fans qui réclament depuis plusieurs mois le retour de leur feuilleton préféré, et d'accueillir un nouveau public autour de nouvelles intrigues", a poursuivi Ara Aprikian dans un communiqué.