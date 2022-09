La "Star Academy" accueille ses nouveaux élèves dès le 15 octobre à 21h10 sur TF1

Qui dit école, dit directeur. Michaël Goldman, fils de Jean-Jacques et fondateur de MyMajorCompany qui a découvert Grégoire et Joyce Jonathan, occupera ce poste à responsabilités et sera entouré de cinq professeurs. Les matières concernées ? Danse, sport, chant, théâtre et expression scénique. Puisqu'on vous dit que rien ne change... Deux répétitrices, chargées de préparer les élèves au prime du samedi soir, complèteront l'équipe. TF1 précise que des artistes et des professionnels de la musique se déplaceront au château pour dispenser des masterclass. Les anciens Star Académiciens viendront eux tour à tour raconter leur histoire.