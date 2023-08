"Les Bracelets rouges", "The Morning Show", "Tapie"… Les 6 séries qui vont marquer la rentrée

Bientôt deux ans que la suite se fait attendre. Journalistes stars dans The Morning Show, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon promettent de "révéler tous les secrets" dans la saison 3 qui sera diffusée dès le 13 septembre sur AppleTV+. Et les non-dits sont nombreux dans les coulisses de la chaîne fictive UBA, où les luttes intestines s’annoncent plus intenses encore. "Son avenir est remis en question et les loyautés sont poussées à l’extrême quand un géant de la tech s’intéresse à la chaîne", prévient un synopsis. Jon Hamm (Mad Men) rejoint la distribution cinq étoiles de cette série dramatique de grande qualité.