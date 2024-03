Ils fêtent leurs 35 ans ce vendredi sur TF1 : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau spectacle des Enfoirés

TF1 diffuse ce vendredi le grand show des Enfoirés, enregistré à Bordeaux en janvier dernier. 47 artistes se sont mobilisés en faveur des Restos du Cœur avec un spectacle anniversaire plus nécessaire que jamais. Hymne, artistes, nouveaux venus : on vous dit tout sur ce show plein d'humour et d'émotion.

C'est un anniversaire qu'ils auraient aimé ne pas avoir à célébrer. Les Enfoirés sont de retour avec un nouveau spectacle baptisé "Enfoirés 2024, on a 35 ans !". Enregistré à L’Arkéa Arena de Bordeaux en janvier, le grand show donné au profit des Restos du Cœur sera diffusé ce vendredi 1er mars à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.

Cette édition anniversaire nous promet un show spectaculaire porté par 47 Enfoirés plus que jamais engagés auprès des Restos du Cœur. La troupe enchainera sketchs et tableaux au rythme de tubes intemporels dont "Magic in the air", "Born to be alive", "Popcorn salé", "Une histoire d’amour", "Tournent les violons", "Flowers", "Set fire to the rain", "Ta marinière", "La Goffa Lolita", "Non je n’ai rien oublié", "Quand on arrive en ville" ou encore "Secret".

Les premiers pas de Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Ycare

Si Mimie Mathy ne fera pas partie de la fête en raison d'un "empêchement personnel", les téléspectateurs retrouveront (entre autres) Jean-Louis Aubert, Dany Boon, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Patrick Fiori, Kendji Girac, Jenifer, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Zaz, Nolwenn Leroy, Anne Sila, Slimane, Soprano, Zazie ou encore Vitaa.

Matt Pokora, Lara Fabian, Raphaël et Shy’m, réintègrent les Enfoirés pour cette édition tandis que Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Ycare feront leurs premiers pas sur scène. Sont également annoncées les présences exceptionnelles du rugbyman Antoine Dupont, du pilote de F1 Esteban Ocon et des danseurs Germain Louvet, Marc Moreau et Yvon Demol.

Des chiffres alarmants

Les Enfoirés interprèteront par ailleurs l’hymne concocté par Ycare et Patrick Bruel. Née en une nuit, la chanson "Jusqu’au dernier" promet de ne pas baisser les bras et rappelle l’importance des dons, alors que l’association fondée par Coluche en 1985 a dû limiter ses capacités d’accueil faute de financements suffisants et que les chiffres sont alarmants. L’an dernier, 171 millions de repas ont été servis, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2022. Parmi les bénéficiaires, on compte 125.000 enfants de moins de 3 ans.

Dès le lendemain de la diffusion, le double CD et le double DVD avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permet à l'association de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !