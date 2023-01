"Lycée Toulouse-Lautrec", la série événement de TF1 qui change le regard sur le handicap

C'est l'une des belles surprises de ce début d'année 2023. Ce lundi, TF1 donne le coup d'envoi de Lycée Toulouse-Lautrec, sa nouvelle série d'ado. Dans la lignée des Bracelets rouges – qui suit une bande de jeunes patients dans un hôpital – la fiction de six épisodes nous plonge avec humour et finesse dans un univers qui fait généralement peur, celui du handicap. Avec une bonne idée : plonger une héroïne valide dans un univers où elle ne fait plus partie de la norme.

Pour suivre son frère aîné, Victoire (Chine Thybaud), une ado au fort caractère, est contrainte d'intégrer le lycée Toulouse-Lautrec, un établissement pas comme les autres, puisqu'il accueille aussi bien des élèves valides qu’en situation de handicap. Un cauchemar pour la jeune fille contrainte de quitter son ancien lycée et qui regarde ses nouveaux camarades d'un mauvais œil. À commencer par Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, dont elle est la référente. Mais peu à peu, Victoire va parvenir dépasser ses préjugés et découvrir que l'amour, la solidarité et l'amitié n'ont aucune frontière.