"Master Crimes" sur TF1 : qui est Victor Meutelet, le jeune étudiant qui assiste Muriel Robin ?

Il fait partie de la petite bande d'étudiants qui assistent la fantasque Louise Airbus dans ses enquêtes. À 25 ans à peine, Victor Meutelet a déjà une belle carrière derrière lui. Vu dans"Clem", "Le Bazar de la Charité" ou "Grand Hôtel", il a aussi donné la réplique à Lily Collins dans "Emily in Paris".

Il a sauvé Camille Lou des flammes, embrassé Rayane Bensetti et même donné la réplique à Lily Collins. À 25 ans à peine, Victor Meutelet a déjà une jolie carrière derrière lui. Visage bien connu des téléspectateurs de TF1, il fait à présent partie de la petite bande d'étudiants recrutés par Louise Arbus pour l'aider dans ses enquêtes. Dans Master Crimes, la nouvelle série policière de la chaîne, il se glisse dans la peau de Samuel, un jeune garçon ambitieux et passionné de criminologie. Très intelligent mais pas téméraire, il devient rapidement le petit chouchou de celle qui est incarnée par Muriel Robin.

Né 10 novembre 1998 à Mainvilliers (Eure-et-Loir), Victor Meutelet a fait ses premiers pas de comédien à l'âge de 15 ans devant la caméra de Claude Lellouche dans Salaud, on t'aime, où il joue le fils de Sandrine Bonnaire et le beau-fils de Johnny Hallyday. Rapidement, il enchaîne les courts métrages et fait des apparitions au cinéma dans Tout Schuss de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard, Le Voyage de Fanny de Lola Doillon ou encore MILF d'Axelle Laffont.

Des rôles de bad-boy

Mais c'est à la télévision qu'il devient de plus en plus populaire. Il se fait remarquer en jouant le petit-ami de Rayane Bensetti dans Clem sur TF1. La chaîne lui fait à nouveau confiance avec Sections de recherches et la mini-série Les Innocents dans laquelle il obtient l'un des rôles principaux.

Après un passage par Alex Hugo (France 2) et Plan Cœur (Netflix), il se retrouve en 2019 au générique du Bazar de la Charité, la saga de TF1. Il joue le personnage de Victor Minville, un anarchiste qui sauve la vie d'une jeune bourgeoise, Alice de Jeansin (Camille Lou) lors de l'incendie qui a coûté la vie à des centaines de personnes en 1897. L'année suivante, il fait tourner la tête de Solène Hébert dans Grand Hôtel, la nouvelle saga de la première chaîne, où il joue à nouveau le bad-boy.

La consécration arrive en 2020 lorsqu'il est choisi pour incarner Timothée, le frère de Camille, dans la première saison de la série à succès de Netflix, Emily in Paris. Une fois de plus, il fait ne laisse pas indifférente Lily Collins, alias Emily, qui succombe à ses charmes avant de découvrir qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle.

Si la télévision lui réussit, il ne délaisse pas le cinéma pour autant. À l'affiche des Rascals de Jimmy Laporal-Trésor en 2022, Victor Meutelet vient de finir le tournage d'Heureux gagnant, le prochain film de Fabrice Eboué. On le verra prochainement dans Monsieur Aznavour, le biopic réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il y jouera le rôle de Johnny Hallyday face à Tahar Rahim. Victor Meutelet, future idole des jeunes ?