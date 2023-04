"Mensonges " : Audrey Fleurot et Arnaud Ducret sont prêts à faire frissonner TF1

Mensonges alterne entre passé et présent, entre cette soirée où tout a basculé et l’enquête ouverte pour tenter d’élucider les faits. De quoi troubler un peu plus l’esprit du spectateur qui ne sait pas qui croire au début de la série. Plus le récit avance, plus le voile se lève sur les différents protagonistes. Pour le meilleur et pour le pire. Si la série est aussi efficace, c’est parce qu’elle repose sur l’interprétation irréprochable de ses acteurs. Révoltée dans la fresque historique Le Bazar de la charité puis hilarante dans la comédie policière HPI, Audrey Fleurot poursuit sa collaboration avec TF1 avec un rôle tout en nuances. Brisée puis combattive, sa Jeanne gagne en puissance au fil des épisodes.