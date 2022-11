Miss France 2023 : de "Harry Potter" aux "Avengers", l’élection rendra hommage au cinéma

"Il faut toucher toutes les générations, avec des films plus anciens et plus récents, français et américains, pour plaire à tous. Il faut aussi de la variété visuelle dans les costumes", insiste Frédéric Gilbert. La soirée débutera sur un film multi-récompensé à Hollywood, Titanic de James Cameron avec "de grandes robes" pour les 30 Miss régionales. Si le couturier lyonnais Nicolas Fafiotte ne signera plus les tenues de l’ouverture, il continuera à habiller Sylvie Tellier qui co-animera la soirée malgré son départ de la société Miss France.

À l’image de Mary Poppins l’an dernier, certaines devraient voler sur le plateau mais sur un balais cette fois lors d’un tableau consacré à la saga Harry Potter. Les Avengers de Marvel seront aussi représentés lors d’une séquence qui verra les candidates en combinaison de super-héros. Les prétendantes au titre s’inviteront également dans l’univers d’Amélie Poulain. Elles auront 16 jours, à leur retour du voyage de préparation en Guadeloupe, pour apprendre les chorégraphies et s'emparer d'une scène légèrement remaniée.