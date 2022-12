"Emily in Paris" : nos plus folles théories pour la saison 4

Là où la série nous a laissés : En interview, Philippine Leroy-Beaulieu nous parlait d’une "trahison" d’un de ses fidèles lieutenants. Le coupable ? Julien, aussi déterminé à se faire entendre qu’il est amoureux des costumes colorés. Le final de la saison 3 le voit envoyer un mail disant qu’il a "réfléchi à une offre".

Ce qu’on imagine : Julien quitte Savoir avec fracas, emmenant avec lui certains de ses clients. Lui qui se vantait auprès de Sylvie d’avoir été "contacté par des chasseurs de tête" finit par céder aux appels de la concurrence. Pour incarner sa nouvelle boss, on caste une icône du petit écran qui, tiens, tiens, était présente à l’avant-première parisienne de la saison 3 de Emily in Paris. Kim Cattrall serait parfaite pour affronter Sylvie. On rêve de la voir reprendre le rôle de Samantha Jones, spécialiste des relations publiques dans Sex and the City – série aussi créée par Darren Star. Car après tout, il n’y a pas que les films de super-héros qui ont droit à leurs crossovers.