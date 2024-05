"On est comme des enfants" : "Mask Singer" fait son grand retour ce vendredi sur TF1

Le concours de chant présenté par Camille Combal fait son grand retour ce vendredi sur TF1. Dans le jury, on retrouvera Kev Adams accompagné de Chantal Ladesou, Inès Reg et Laurent Ruquier. Retrouvez toutes les prestations de l'émission en streaming sur TF1+.

C'est une saison pleine de surprises. "Mask Singer" revient, ce vendredi 3 mai, sur TF1 pour une sixième édition qui s'annonce réjouissante. "On va encore faire des choses qui n'ont jamais été faites ici, ni dans aucun autre pays", a confié Rémy Faure lors de la présentation de l'émission. "C'est un programme où tout est permis et dans lequel on doit tout se permettre", poursuit le directeur des Programmes de Flux du groupe TF1.

Cette année, plus d'une vingtaine de célébrités vont tenter de ne pas se faire démasquer par un nouveau quatuor d'enquêteurs. Aux côtés de l'indéboulonnable Kev Adams, on retrouvera Chantal Ladesou, qui fait son retour, ainsi qu'Inès Reg et Laurent Ruquier. "On a rarement eu un quatuor qui fonctionne aussi bien. C'est un one-man-show à eux tout seuls !", se réjouit Rémy Faure.

Je suis émerveillée, je me sens comme un enfant à Disneyland Inès Reg

À commencer par Chantal Ladesou, toujours fidèle à elle-même. "Je n'ai pas quitté 'Mask Singer', ils m'ont virée ! Mon retour s'est très bien passé. C'est une saison très différente, je n'ai pas du tout le sentiment de refaire la même chose. On est tous comme des enfants", admet la comédienne et humoriste qui avait participé à la quatrième saison.

"Je suis émerveillée, je me sens comme un enfant à Disneyland", renchéri de son côté Inès Reg, la finaliste de "Danse avec les stars" qui ne s'est jamais frottée à l'exercice. "J'ai souvent été émue devant les prestations. J'ai une grande admiration pour les gens qui se donnent à fond pour offrir un vrai show". À leurs côtés, on retrouve Kev Adams, présent depuis la première édition. "Cette saison est encore plus ambitieuse, il y a de vraies surprises. Il y en a pour tous les goûts !", assure l'humoriste qui a "l'impression de vivre une première saison".

L'Hippopotame fait partie de la saison 6 de "Mask Singer". - Laurent VU / TF1

Dès le premier démasquage, on donne le ton Anthony Meunier

Caché dans le costume du homard (le temps d’une émission) puis de l'enquêteur mystère la saison dernière, Laurent Ruquier prend du galon et devient membre officiel du jury. "J'ai accepté de revenir parce que ça m'amuse. J'ai cette âme d'enquêteur et je connais beaucoup de personnalités", admet le présentateur qui va également hériter des commandes de l’after, "Mask Singer, l'enquête continue" à la place de Camille Combal, déjà pris par le tournage de "Danse avec les stars", qui s'est déroulé au même moment.

Côté costume, la production de l'émission s'est encore surpassée. Les enquêteurs vont avoir la lourde tâche de découvrir qui se cache, entre autres, sous le costume du Léopard, du Hamster, de la Perle, du Cornichon, de l'Épouvantail ou encore de l'Hippopotame, qui devrait faire partie des chouchous du public.

"Il va se passer des choses incroyables dans les costumes", promet Anthony Meunier. "Dès le premier démasquage, on donne le ton", certifie le producteur de "Mask Singer" qui promet des noms légendaires dans l'émission cette année ainsi que la présence de deux célébrités internationales.