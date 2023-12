"Panda" sur TF1 : qui est Maxence Lapérouse, "l'autre" pop star de la série ?

Le surprenant Maxence Lapérouse donne la réplique à Julien Doré dans "Panda" sur TF1. Il incarne Stan, le flic lunaire et mélomane qui tape sur les nerfs de ses collègues. Un acteur-chanteur qui s’est fait repérer grâce à ses tubes décalés sur les réseaux sociaux.

Un chanteur peut en cacher un autre. Si Julien Doré est l’attraction principale de Panda, la nouvelle série policière de TF1, il donne la réplique à un certain Maxence Lapérouse, alias Stan, un auteur-compositeur-interprète originaire comme lui du département du Gard. À l’écran, il incarne Stan, le flic lunaire qui casse les oreilles de sa partenaire Lola, interprétée par Ophélia Kolb.

Panda est une jolie consécration en prime time pour ce pur produit des réseaux, repéré il y a tout juste dix ans sur YouTube avec ses titres à l’humour décalé comme "La Quéquette à Jacques Chirac" et "La Chanson de la démonétisation". Ex-chanteur de metal, ce grand copain de Squeezie et Seb La Frite attire l’attention des médias mainstream lorsqu’il ravage "Hello", le tube de Adele, sous le regard médusé des jurés de "La France a un incroyable talent" en 2017...

Après une collaboration éphémère avec les rappeurs nîmois de VSO qui lui permet d'assurer la première partie de BigFlo et Oli en 2018, Maxence raccourcit son patronyme et publie un EP solo dans un registre electro pop, quelque part entre Hervé et Sébastien Tellier. Sorti en 2021, l’album Tout est trop beau renferme quelques petites pépites à l’image du charmant single "Parfum d’été".

"Je me suis dit que c’était le moment de faire tomber les masques, en faisant péter tous les murs, de manière à se révéler à 100%", expliquait-il à la sortie à Sudinfo. Même si le second degré est une seconde nature chez lui. "J’aime bien écrire des choses tristes et faire ressentir des choses aux gens, mais j’aime bien aussi les faire marrer et juste faire le con."

Panda n’est pas sa première expérience d’acteur puisqu’on a pu l’apercevoir à la télé dans des séries comme Le Grand Bazar sur M6 et César Wagner sur France 2. Mais aussi au cinéma dans Youssef Salem a du succès, la comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia. Vous avez aimé l’entendre pousser la chansonnette au volant la semaine dernière ? Alors préparez-vous à un petit moment d’anthologie dans l’épisode 3, ce jeudi soir.

>> Panda avec Julien Doré, Ophélia Kolb, Maxence Lapérouse, Gustave Kervern. Épisodes 3 et 4 à partir de 21h10 sur TF1