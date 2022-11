"Plus belle la vie" : 18 ans après, la série tire sa révérence ce vendredi sur France 3

C'est la fin d'un feuilleton culte. Ce vendredi, Plus belle la vie fait ses adieux à ses fans sur France 3. Pour clore l'histoire d'amour entre le feuilleton le plus long jamais produit en France et son public, la chaîne lui consacre une soirée spéciale. Elle s'ouvre à 20h15 avec la diffusion de deux épisodes. Aux alentours de 21h, ils seront suivis par un épisode final, version extra-longue de 1h40, intitulé Sept mariages pour un enterrement. Kilian, le dernier fils de Roland, personnage phare de Plus belle la vie (PBLV), y célèbrera son mariage sur la place du Mistral, précise l'AFP.

Comme l'indique le titre, ce dernier opus de PBLV promet à ses fans de nombreux rebondissements autour des héros et héroïnes de la série. Les acteurs ont adressé "des millions de mercis" à leurs fans dans une tribune publiée vendredi par Le Parisien. L'occasion de revenir sur le rôle joué par PBLV, "souvent en avance sur les journaux et les émissions de divertissement".