"Plus belle la vie" : découvrez les premières images de la série qui arrive sur TF1 le 8 janvier

La chaîne a dévoilé la première bande-annonce de "Plus belle la vie, encore plus belle". Un an après son arrêt sur France 3, le célèbre feuilleton s'offre une nouvelle vie sur TF1. On y retrouvera notamment les acteurs Laurent Kérusoré, Lola Marois, Anne Décis, Léa François ou encore Stéphane Hénon dans de nouveaux décors.

Les fans de Plus belle la vie attendaient cela avec impatience. Un an et un mois après la diffusion du dernier épisode de la série culte sur France 3, TF1 a dévoilé une première bande-annonce du célèbre feuilleton qui s'offre une nouvelle vie dès le 8 janvier sur son antenne. Rebaptisé Plus belle la vie, encore plus belle, il conservera son ADN tout en proposant de nouvelles intrigues dans des décors flambants neufs, les anciens ayant été détruits.

Dans le court clip d'un peu moins d'une minute, on peut voir les comédiens historiques du feuilleton qui reviennent sur la place du Mistral, le célèbre bar qui se situe désormais dans le petit village de Allauch, à une quinzaine de kilomètres de Marseille. On découvre tour à tour des visages familiers de la série comme Laurent Kérusoré (Thomas Marci), Lola Marois (Ariane Hersant), Anne Décis (Luna Torres), Léa François (Barbara Évenot) ou encore Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) qui investissent les décors.

Une diffusion après le JT de 13H

Plus belle la vie sera diffusé "juste après le 13 heures et ses 4 millions de téléspectateurs", comme l'a expliqué Rodolphe Belmer. "La cible est affinitaire", a précisé le directeur général de TF1 pour justifier le choix de cette nouvelle case horaire qui correspond mieux au profil des téléspectateurs. Plus belle la vie était précédemment diffusée en début de soirée sur France 3, après le journal de 20H.

La date de lancement coïncide par ailleurs avec le lancement de la plateforme TF1+, vouée à remplacer MyTF1. Ce sera "la première plateforme française de streaming entièrement gratuite", a indiqué Rodolphe Belmer. TF1+ "sera une destination phare d’information et de divertissement pour les foyers français grâce à ses programmes familiaux et premium", précise-t-il.