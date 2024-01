"Plus belle la vie" s’offre un retour en fanfare sur TF1 avec plus de 3 millions de téléspectateurs

La suite du feuilleton culte a démarré très en forme sur la première chaîne, lundi 8 janvier. Près de la moitié des 15-34 ans présents devant la télévision au moment de sa diffusion regardait le premier épisode de "Plus belle la vie, encore plus belle". De quoi offrir "une large progression" à la tranche horaire qui suit le 13H.

Léa François nous confiait espérer que "le public soit au rendez-vous". L’interprète de Barbara Évenot a été entendue, car les téléspectateurs ont répondu présent pour le retour de Plus belle la vie. Désormais installé sur TF1, le feuilleton culte a attiré trois millions de curieux pour la diffusion de son premier épisode lundi 8 janvier à 13h40, soit 29% de part de marché chez les 4 ans et plus.

Dans le détail, la série a été particulièrement suivie chez les 15-34 ans (46%) et par les femmes responsables des achats de moins de 50 ans (44%), cible privilégiée du programme. C'est plus qu'à la même époque l'an dernier, se félicite la chaîne qui enregistre "une large progression" sur la tranche (+4% sur les 4 ans et plus, +18% sur les FRDA-50 et +21% sur les 15-34).

Une deuxième diffusion sur TFX

Ceux qui n’ont pas pu se brancher après le 13H ont pu découvrir l’épisode à 20h sur TFX. Ils sont 427.000 à avoir opté pour cette option. Pour les autres, Plus belle la vie, encore plus belle est disponible en streaming sur TF1+. Les plus impatients peuvent découvrir deux épisodes en avance en s’abonnant à l’offre premium de la plateforme. Contraints de quitter le Mistral après des effondrements, les habitants du quartier ont déménagé quelques rues plus loin, toujours dans le Panier fictif de Marseille. L’intrigue reprend un an plus tard, alors que Thomas Marci inaugure le bar-restaurant qu’il a monté avec son frère Kilian et son amie Barbara.

Une soirée qui vire au drame quand Francesco, l’un des participants, s’écroule après une possible intoxication. Erreur en cuisine ou empoisonnement délibéré ? L’enquête se poursuivra dans les épisodes suivants en présence des acteurs historiques de Plus belle la vie et des nouveaux venus.