"À l’instant T, on a dit stop" : pourquoi "The Voice" a bloqué les fauteuils de deux coachs

Pascal Guix assure que "tout ça s’est fait de façon très cool, très sereine et très soft". Et avec beaucoup d’humour. "On s’est fait charrier en coulisses", se souvient-il d’un rire franc. "Vianney nous a dit gentiment : 'Vous êtes des enfoirés ! Pourquoi vous nous avez fait ça ?' On lui a rappelé qu’on lui avait parlé du non-dépassement, il nous a répondu : 'Ah oui c’est vrai, on abuse un petit peu'… On a rigolé", ajoute-t-il. Quand on cherche à savoir si les fauteuils des coachs ont déjà été désactivés dans "The Voice" à l’étranger, il rit de plus belle. "Vous me posez une colle ! On n’a tellement pas anticipé cette possibilité qu’on n’a même pas eu la curiosité de se demander si c’était arrivé ailleurs ou pas", nous glisse-t-il.