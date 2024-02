"Koh-Lanta, Les Chasseurs d'Immunité" : bambous, colliers et fer à repasser… Ce qu’il faut retenir de l'épisode 3

TF1 diffusait ce mardi soir l'épisode 3 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". Après Alicia la semaine dernière, deux candidats ont cette fois quitté l'aventure. Retrouvez cet épisode en replay et les meilleurs moments de la saison sur TF1+

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à "Koh-Lanta". Après l’élimination la semaine dernière d’Alicia, l’une des plus jeunes candidates de la saison, l’épisode 3 diffusé ce mardi 27 février au soir s’est soldé par le départ des deux "doyens" de l’aventure. Consultante en transition numérique de 55 ans, la Parisienne Nathalie craignait d’être sortie lors d’un conseil. C’est finalement à l’issue d’un duel inattendu qu’elle a été contrainte de quitter ses camarades.

Tout commence par l’épreuve de confort, un classique de l’émission où les aventuriers des deux équipes doivent conserver un bambou en équilibre sur la tête le plus longtemps possible. 2,60 m pour les hommes, 2,30 m pour les femmes. Gare à l’équipe perdante puisque les deux candidats qui auront tenu le moins longtemps devront disputer un face-à-face éliminatoire.

Une élimination frustrante pour Nathalie

Chez les jaunes, c’est Amri et Nathalie qui vacillent les premiers. Chez les rouges, Cécile et Mégane. Lorsque le vaillant Aurélien hurle de rage avant de lâcher son bambou, William se retrouve seul face à Maxime et Ricky. "T’es une machine !", lui lance Sarah. Hélas ! Au bout de 19 minutes d’effort, l’instructeur de survie craque à son tour. La victoire finale de Ricky n’est pas anecdotique puisqu’elle lui offre un indice pour devenir "chasseur d’immunité".

Malgré sa performance, William est bouleversé lorsqu’il réalise qu’il vient de condamner l’un de ses équipiers. Ce sera Nathalie, Amri remportant leur duel en retrouvant le premier le chemin d’un labyrinthe à l’aveugle. La candidate parisienne, qui rêvait de rendre fière sa fille Clara, a du mal à retenir ses larmes au moment de dire au revoir à ses camarades.

Chez les rouges, Léa fait enfin ses preuves

Après avoir enchaîné deux victoires durant l'épisode précédent, les jaunes ont la défaite amère. Mais rien ne les prépare au fiasco de l’épreuve d’immunité. À tour de rôle, les membres des deux tribus doivent plonger pour récupérer des tortues en bois, accrochées à une corde au fond de la mer. Chez les rouges, ce sera sans Émilie, qui tire une boule noire.

Impressionnant avec un bambou sur la tête, William patauge au démarrage et fait perdre un temps fou à son équipe. D’autant plus qu’en face, Léa peut enfin démontrer ses qualités sportives après avoir tiré une boule noire la semaine dernière. En effectuant plus de 30 mètres en apnée pour récupérer la dernière torture, la championne de sauvetage offre la victoire à son équipe. Ricky, qui a découvert un collier d’immunité durant l’épreuve, n’aura pas tout de suite l’occasion de s’en servir.

La chasse aux colliers est ouverte

De retour sur le camp, les jaunes sont à cran. Pauline la jeune fromagère, et Léa la responsable RH, craignent de devoir faire leurs valises et de rejoindre Nathalie dans l'avion pour Paris. Mais c’est William qui cristallise les frustrations. "Je nage comme un fer à repasser", reconnaît l’instructeur de survie. Sauf que ses partenaires auraient préféré le savoir avant. Le doyen assure qu’il avait prévenu. Mais personne ne l’avait entendu.

Sarah, qui louait ses qualités quelques heures plus tôt, estime désormais que ses lacunes risquent d’être fatales aux jaunes lors des prochaines épreuves aquatiques. Un avis partagé par Amri, déjà circonspect à son arrivée. Mais aussi par Alexis, le benjamin, un brin agacé par le récit des exploits de son aîné en Amazonie.

Au lendemain d’une nuit d’orage glaciale, au propre comme au figuré, tout ce petit monde se met en quête d’un collier d’immunité. Pauline est la première à mettre la main sur le précieux bijou. Avec un bonus : non seulement elle pourra s’en servir pour sauver sa peau au conseil, mais aussi pour protéger le candidat de son choix.

Après elle, c’est Aurélien qui trouve à un collier. Sauf que le sien n’est qu’à usage individuel. Au conseil, il décide de l’offrir à Sarah, son alliée, à bout de nerfs ces dernières heures. Pauline, elle, décide de ne pas utiliser le talisman miracle. Et elle a bien raison puisqu’à huit voix contre une contre Léa, c’est William qui est éliminé.

