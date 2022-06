Ambre éliminée de "Koh-Lanta" juste avant les poteaux : "Je m’y voyais presque !"

On a l’impression que saison après saison, les candidats ne sont jamais vraiment préparés à la course d’orientation…

Moi, je n’avais absolument rien préparé, comme pour toutes les autres épreuves. Au moins je n’ai pas dérogé à ma règle ! Mais bien sûr qu’on est paumé. Et c’est d’ailleurs ce qui est cool : on part tous sur un pied d’égalité, les compteurs sont remis à zéro et peu importe ce qu’on a fait, pas fait, ça laisse une chance à tout le monde. Après, pour l’avoir vécue, je ne suis pas sûre que ça devrait s’appeler l’orientation. Mais plutôt : "cherche quelque chose et tu ne sais pas à quoi ça ressemble !". Parce que la notion d’orientation n’est pas hyper présente, selon moi. En fait, c’est un mix entre avoir le bon grain de lucidité, au bon moment. Savoir se repérer dans l’espace. Savoir garder son calme. Le facteur chance entre aussi en ligne de compte.

Par trois fois, vous cherchez un poignard au même endroit qu’un autre candidat. Et par trois fois, vous êtes devancée. Comment l’expliquez-vous ?

Je n’en sais rien ! Le premier coup, Jean-Charles est beaucoup plus méthodique que moi, meilleur tout simplement. Ensuite je suis contrainte d’aller sur le même lieu que François et ça me met un sacré coup au moral. Je me dis que c’est soit lui, soit moi, et ce n’est pas du tout un scénario que j’ai envie de vivre. La finale pour la quatrième place avec Bastien, rebelote : je me retrouve collée à lui, on a les épaules qui se touchent. On se regarde avec des yeux de chiens de battus en se disant que quoi qu’il arrive, c’est chiant. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur d’être en confrontation directe avec quelqu’un qu’on apprécie énormément.