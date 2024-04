"Koh-Lanta" : la stratégie bat son plein aux Philippines... ce qu’il faut retenir de l’épisode 11

Dix aventuriers s'affrontaient ce mardi soir dans "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". Au terme d'un épisode plein de rebondissement, deux participants qui ont quitté l'aventure. Retrouvez l'épisode 11 en intégralité dès maintenant sur notre plateforme TF1+.

La tension ne faiblit pas dans "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". En cette 27ᵉ journée de l'aventure, il reste cinq ex-rouges contre cinq ex-jaunes. Amri est fier d'avoir sorti un collier d'immunité au conseil. "Ça fait deux fois que je leur mets une petite droite, là, je leur mets un gauche droite. Ils encaissent, ça fait mal, mais je prends des risques", admet Amri qui s'est uni à Meïssa, véritable agent double sur le camp. "Meïssa est un très bon comédien, digne des plus grands acteurs hollywoodiens", analyse le gérant d’une salle de sport. "L’idée, c’est d’avancer très discrètement en sous-marin avec Amri et de se dire que les ex-rouges et les ex-jaunes sont toujours soudés. Et que personne ne se rende compte de rien. Pour moi, chaque conseil est une étape", admet Meïssa.

Le riz de la discorde

Arrivée à la résidence du jury final, Cécile retrouve Océane et Léa qui lui révèlent que Meïssa est un traître. "J'espère qu'il va se brûler, les ailes", lâche la perdante. Sur le camp, les naufragés sont revenus du conseil avec deux kilos de riz, une aubaine après presque un mois de privation. Contre toute attente, ce riz crée des tensions, que ce soit sur la façon de le préparer ou les doses à répartir. Sébastien veut le faire cuire avec beaucoup d’eau pour avoir du bouillon, mais les autres ne sont pas tous d’accord.

La convocation au jeu de confort arrive à point nommé. Et c’est la mythique l’épreuve de la boue que les aventuriers vont disputer en duo, car c'est l'heure des destins liés. Il y aura donc quatre binômes mixtes et un binôme 100 % masculin. Après tirage au sort, la composition des équipes et la suivante : Pauline est avec Meïssa, Léa avec David, Julie avec Amri, Mégane avec Jean et Sébastien avec Aurélien. Le binôme gagnant remportera également un indice pour trouver un collier d’immunité individuel.

Mégane et Jean gagnent l'épreuve de confort

Ce sont Mégane et Jean qui remportent l’épreuve. "C’est un super binôme. Mégane a lancé une stratégie, on s’est relayé, et ça a payé", admet Jean. "Je suis super contente qu’on ait gagné cette épreuve et ce beau confort", lance Mégane recouverte de boue et dont on ne voit que les dents blanches.

Ils choisissent un indice et partent pour un beau moment d’évasion aux côtés d’une famille de pêcheurs pour une épreuve de confort bien méritée. Ils sont accueillis par un petit jus de banane avant de profiter d’une partie de pêche, d’un dîner à base de poisson et d’un bon lit pour dormir.

C’est à la fois excitant et c’est une bonne galère Meïssa

Pendant que Mégane et Jean se relaxent, sur le camp c’est l’ébullition. Les binômes tentent tous de s’apprivoiser. Sébastien et Aurélien, les deux ex-jaunes, se sentent menacés. Ils espèrent rallier Meïssa à leur cause. Julie se dit que Sébastien ne va pas vouloir l’éliminer, car elle est en binôme avec Amri. "C’est un peu compliqué pour nous, je suis en danger, c’est du pain béni pour les rouges", analyse Amri.

"C’est à la fois excitant et c’est une bonne galère", résume parfaitement bien Meïssa, le grand stratège de cette aventure. Pour lui, la meilleure option est d’éliminer Sébastien et Aurélien. Mais Amri n’est pas d’accord. Quant à David et Léa, ils sont sur la même longueur d'ondes. Ils aimeraient bien rallier Mégane (qu’il a deux voix grâce vote noir), Jean et Julie avec eux. David aimerait bien faire sortir Meïssa, mais Léa n’a pas très envie d’éliminer son amie Pauline.

Il faut faire comme il veut, sinon il boude comme un gamin Julie

L'heure du dîner arrive. Julie a trouvé du manioc et de la canne à sucre, elle est ravie. Sébastien va pouvoir cuisiner le riz avec beaucoup d'eau pour en faire un bouillon comme il a envie. "Il faut faire comme il veut, sinon il boude comme un gamin", peste Julie qui admet que la recette de l'aventurier n'est pas si mauvaise que ça au final. De quoi remettre un peu de bonne ambiance sur le camp.

Malgré le confort, Mégane et Jean n’oublient pas la stratégie pour autant. Ils sont tous les deux d’accord pour éliminer Sébastien et Aurélien, les deux bras droits d’Amri. Ils aimeraient trouver le collier d'immunité pour aider David et Léa qui sont en danger d'après eux.

Un véritable duo de choc

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité, une épreuve d’équilibre en face à face pour les binômes. David et Léa ne tiennent que 15 secondes, une minute et 10 secondes pour Pauline et Meïssa. Ce sont Jean et Mégane qui gagnent à nouveau face à Julie et Amri qui n'auront pas démérité. "J’ai tout misé dans les jambes, ça m’a rappelé les exercices à la salle de sport. Tout ce gainage me sert aujourd’hui !", s'amuse Mégane. "Elle m’a bluffé, elle dégage une sérénité et un calme, ça a été mon pilier tout au long de l’épreuve", commente Jean qui ne tarit pas d'éloge sur son binôme. Jean et Mégane sont désormais intouchables. Quant à l’aventurier qui récoltera le plus de voix contre lui, il entraînera automatiquement son coéquipier dans sa chute.

Sébastien s'emporte et insulte Julie

À peine rentrés de l’épreuve d’immunité, Jean et Mégane se rapprochent de leurs camarades pour affiner leur stratégie. Aurélien leur révèle que Meïssa est le traître de l’équipe. Il espère pousser ainsi Jean et Mégane à éliminer leur ex-coéquipier rouge. Si Jean est très déçu, Mégane n’est pas surprise, car elle a toujours été dans la confidence. Elle ne veut pas se faire griller à son tour ! Meïssa et Amri espèrent pouvoir compter sur Mégane. Mais celle-ci fait croire à Meïssa qu'elle votera contre Aurélien et Sébastien alors qu'elle compte l'éliminer avec Pauline.

Alors que le conseil approche, la tension monte entre Julie et Sébastien qui s’est levé de mauvais poil. "Ferme ta gueule !", balance le charpentier. Tout le monde sur le camp est choqué. Aurélien est tendu : "Il nous tire une balle dans le pied", estime-t-il. Après s'être isolé, Sébastien revient s’excuser et s’expliquer avec Julie. Mais les explications ne semblent pas calmer le jeu.

Un faux collier d’immunité

Jean et Mégane profitent de cette cacophonie pour aller chercher leur collier d’immunité. Mais sans boussole, la tâche est ardue. Mégane demande de l’aide à David et Julie, les ex-rouges, qu’ils veulent protéger lors du conseil. Mais ils reviennent tous bredouilles de leur chasse. Sébastien de son côté fait croire aux autres qu’il a trouvé un collier d’immunité. Sa stratégie sera-t-elle payante ? Pauline mord à l’hameçon. Tout comme les autres aventuriers.

Arrivée au conseil, Julie explique d'entrée de jeu qu’Aurélien a dévoilé la connivence entre Meïssa et Amri. Meïssa essaye de se défendre, mais il ne fait que s'enfoncer. Jean admet qu’il a plutôt tendance à croire Aurélien. "Tu fais cavalier seul et tu ne veux pas l’admettre", balance Sébastien à Meïssa.

Après le dépouillement, c'est Sébastien qui récolte le plus de voix, six en tout, contre Meïssa et Pauline qui en ont respectivement trois et deux. Sébastien donc est éliminé, entraînant Aurélien dans sa chute. Sébastien demande qui a voté contre lui. "Amri, tu me surprends", lâche le sortant. "Depuis le début, j’ai pris beaucoup de risque pour défendre l’équipe" se justifie Amri. "Mais quand vous mettez en question Meïssa, vous me mettez en question aussi. Donc je suis désolé". "Je ne vois pas où tu vas aller après, mais c’est ton jeu", tranche Aurélien. Avant de partir, Sébastien donne son vote noir à Léa.