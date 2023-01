"Welcome to Chippendales" : Nicola Peltz Beckham redonne sa voix à la "bouleversante" Dorothy Stratten

Sa chevelure blonde légèrement ondulée rappelle celle de Farrah Fawcett. Elle aussi fut une drôle de dame au service des stripteaseurs les plus célèbres du monde. Sans que beaucoup s’en souviennent aujourd’hui. Dorothy Stratten n’est qu’un personnage secondaire de Welcome to Chippendales. Mais elle en est un maillon essentiel.

Lancée sur Hulu en novembre aux États-Unis et disponible sur Disney+ le 11 janvier, la mini-série au parfum de scandale raconte comment Somen "Steve" Banerjee, un immigrant indien, a fait fortune en montant un empire mêlant hommes musclés et danses sensuelles à Los Angeles. Une success story tout ce qu’il y a de plus réelle comme les adore Hollywood, prompt à romancer les drames les plus médiatiques.