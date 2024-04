"Prudence me ressemble un peu" : qui est Chaili Souffir, la nouvelle patiente rebelle des "Bracelets Rouges" sur TF1 ?

Ce lundi, TF1 donne le coup d'envoi de la cinquième et ultime saison des "Bracelets Rouges". Les téléspectateurs vont faire la connaissance de Prudence, une jeune patiente rebelle et case-cou, incarnée par Chaili Souffir. Retrouvez tous les épisodes des précédentes saisons en streaming sur TF1+.

Elle fait une arrivée fracassant dans la cinquième et ultime saison des Bracelets rouges, ce lundi sur TF1. Chaili Souffir joue le rôle de Prudence, une nouvelle patiente qui rejoint la bande formée par Emma (Kali Boisson), Zoé (Esther Blanc), César (Maxime Pipet) et Nathan (Noah Deric), encore marqués par la disparition de Benji (Léo Lorléac'h). Après avoir fait une chute spectaculaire du toit de son lycée, cette jeune fille au caractère bien trempé est admise aux urgences de l’hôpital Léonard de Vinci.

"Je suis arrivée là un peu par hasard !", admet la jeune lycéenne âgée de 17 ans, actuellement en terminale. "J’ai toujours voulu faire du cinéma, mais je n'avais jamais tourné avant. C’est grâce à la maman de mon petit copain que je me suis inscrite dans une agence. Mon agent m’a tout de suite proposé de tenter le casting des 'Bracelets rouges', et tout s’est enchaîné très vite".

J’avais de l’appréhension, mais aussi beaucoup d’excitation Chaili Souffir

Même si elle a suivi une formation au cours Florent, débuter avec un premier rôle sur TF1 est un sacré challenge. "Ce n’est pas rien, c'est vrai. J’avais de l’appréhension, mais beaucoup d’excitation aussi parce que c’est un rêve devenu réalité", se réjouit la jeune fille qui fait du théâtre depuis toute petite.

En parlant de réalité, Chaili Souffir a-t-elle des points communs avec cette jeune patiente dotée d'un franc-parler et d'un aplomb à toute épreuve ? "Ma mère a vu les deux premiers épisodes, et elle m’a dit que le personnage me ressemblait un petit peu ! Je peux être cassante comme Prudence quand je suis énervée. Mais je pense que c’est pareil pour tous les ados, non ?".

Ma grande sœur a eu un cancer Chaili Souffir

Comme de nombreux adolescents, derrière son arrogance, Prudence cache en réalité une grande souffrance. "Elle n'est pas méchante gratuitement", confirme Chaili Souffir. "Elle cherche surtout à se faire remarquer par son père qui ne s’occupe pas d’elle parce qu'il travaille à l’hôpital. Son attitude est un moyen d'attirer l’attention".

Familière avec le monde de l’hôpital, Chaili Souffir confesse s'être inspirée de l'expérience de sa sœur pour se glisser dans la peau de son personnage. "Ma grande sœur a eu un cancer quand j’avais 10 ans, j’ai vécu la maladie à travers elle. Par moment, je me suis inspirée de sa souffrance. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, elle est totalement guérie".