Muriel Robin et Anne Le Nen dans "Master Crimes" sur TF1 : "On a beaucoup de chance de s'aimer depuis 17 ans"

Que répondez-vous à ceux qui voient dans la série un copier-coller de How to Get Away With Murder ?

Anne Le Nen : Tout d'abord, Master Crimes a un ton beaucoup plus léger que How to Get Away With Murder. Et puis il n'y a pas de duo dans la série américaine, alors que là, on est sur un conflit de méthode entre Louise et Barbara. De plus, Louise est une héroïne lumineuse et heureuse alors que Viola Davis, qu'on adore, est sombre, tourmentée, avec un problème d'alcool. Même s'il y a un personnage de professeur en commun, Master Crimes se déroule dans une université publique, alors que Murder se passe dans un cabinet d'avocats. C'est comme si on disait que toutes les séries policières ont pompé Columbo !

Ce n'est pas la première fois que vous vous donnez la réplique. On vous propose beaucoup de projets en commun ?

Muriel Robin : Non, pas tant que ça. D'ailleurs, on n'aurait peut-être pas accepté de jouer ensemble avant parce qu'on est un couple de femmes. Et ça questionne beaucoup. Mais à un moment, on s'est dit qu'il fallait avancer dans nos vies, qu'on était prêtes. Ça se reproduira ou pas, on verra. Mais on fait beaucoup d'autres choses ensemble. Moi, j'ai un long-métrage qui est pratiquement fini, on a écrit les dialogues ensemble. Anne a aussi écrit un film pour France 2 qu'on va co-réaliser. Ce sont des créations communes.