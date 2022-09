Sofia Essaïdi dans "Les Combattantes" : "La guerre a été un moment d'émancipation pour les femmes"

La fiction a une résonance particulière avec la guerre en Ukraine. C’est quelque chose qui vous fait peur ?

Bien sûr que ça me fait peur, comme tout le monde. Personne aujourd'hui n'est serein par rapport à ce qui se passe, ça parait un peu dingue même. On a presque l'impression que c'est une fiction. Comme dans Les Combattantes, on ne peut qu'imaginer l'horreur de ce que ces gens-là vivent.

La fiction s’appelle Les Combattantes. Quel a été votre plus grand combat à vous en tant que femme ?

Mon plus grand combat, c'est un combat personnel, celui de se libérer pour devenir soi-même. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller chercher des rôles qui vont me permettre de montrer ça à l'écran. Mais c'est le travail de toute une vie…

Un troisième volet est dans les tuyaux. Dans quelle époque rêveriez-vous d’être plongée ?

Je suis assez fan des années folles, des années 20. Mais j'aime également le glamour et le jazz, donc je dirais les années 50 aussi.

La "Star Ac'" va faire son retour : ça vous inspire quoi ?

Beaucoup d'émotion. Je suis très émue pour ces jeunes qui vont vivre ce que j'ai moi-même vécu. La "Star Ac'" ça a été le début de tout pour moi. Donc c'est super.