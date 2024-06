Ce jeudi 13 juin, TF1 diffuse le quatrième épisode de la saison 4 de "HPI". La série avec Audrey Fleurot fera ensuite une pause avant de revenir pour quatre épisodes inédits à la rentrée. Toutes les saisons de "HPI" sont disponibles en streaming sur TF1+.

Les fans de Morgane Alvaro vont devoir faire preuve de patience. Ce jeudi 13 juin, TF1 diffuse le quatrième épisode de la saison 4 de HPI, avant que la série ne fasse une pause jusqu'à cet automne. Les téléspectateurs découvriront donc les quatre derniers épisodes inédits dans quelques mois. Une diffusion en deux temps qui n'est pas habituelle pour la fiction qui cartonne depuis son lancement.

"L’exception, c'est de livrer huit épisodes de qualité par an. Depuis le début, on se met une grande pression pour tenir sur l’écriture, mais aussi sur la disponibilité des comédiens qui ont tous d'autres projets à côté", explique Pierre Laugier, un des producteurs de HPI. "Cette saison, on avait besoin de se donner un petit peu d’air pour travailler sur la suite et réussir notre coup. On a préféré prendre notre temps pour livrer les meilleurs épisodes qui soient et ne pas faire de concessions".

Deux comédies au cinéma pour Audrey Fleurot

La grève des techniciens survenue en novembre dernier a également retardé de nombreux tournages, dont celui de HPI. "Nous avons d’abord tourné les quatre premiers épisodes, puis les deux suivants et nous finirons les deux derniers en juin", a précisé de son côté Audrey Fleurot qui a pu profiter de cette pause pour collaborer à d'autres projets qui lui tiennent à cœur.

La comédienne a ainsi pu participer à Regarde !, le film d'Emmanuel Poulain-Arnaud avec Dany Boon dont le tournage s'est déroulé entre avril et mai. L'histoire d'un couple séparé qui découvre que leur enfant de 17 ans va bientôt perdre la vue. Audrey Fleurot sera également au casting de Mission Véga, une comédie d'espionnage où elle incarnera une ancienne gloire de la chanson face à Josiane Balasko et Ramzy Bedia.

Les téléspectateurs devront donc patienter pour découvrir l'identité du père de l'enfant de Morgane et la réaction de Karadec face à la grossesse de l'héroïne. "La frustration fait aussi partie de l’expérience d’un téléspectateur. J’espère que le plaisir restera intact pour les fans. Et puis les trois premières saisons sont disponibles sur TF1+ pour ceux qui s’impatientent !", rappelle Pierre Laugier.