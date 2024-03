Maisie Williams : cette "expérience étrange" a aidé la star de "Game of Thrones" à devenir Catherine Dior

Cinq ans après avoir dit adieu à Arya Stark, Maisie Williams incarne une héroïne toute aussi combattive et déterminée dans "The New Look". L’actrice britannique de 26 ans joue la sœur du couturier Christian Dior, résistante et survivante de la déportation, dans la série diffusée en ce moment sur AppleTV+. De passage à Paris lors de la Fashion Week, elle nous raconte comment les JO de Londres lui ont permis de se connecter à son personnage.

Elle a grandi armes à la main devant les spectateurs. Maisie Williams n’avait que 14 ans quand Game of Thrones a fait d’elle une star mondiale. Inoubliable Arya Stark, elle a campé avec force pendant huit saisons cette héroïne au cœur de guerrière en quête de justice. Mais quand on demande à Todd A. Kessler, le créateur de The New Look, si c’est ce qui l’a convaincu de faire appel à l’actrice anglaise pour donner vie à la résistante Catherine Dior dans la série AppleTV+, il nous assure étonnamment que non. "Quand elle a auditionné, je n’ai pas fait le rapprochement avec ses projets précédents", nous dit-il avant d’être coupé par la comédienne à sa gauche. "J’étais blonde à ce moment-là, c’est peut-être pour ça", s’amuse-t-elle depuis la Galerie Dior, où le duo nous reçoit en pleine Fashion Week parisienne, fin février.

La femme derrière le parfum "Miss Dior"

C’est d’ailleurs pour un tout autre rôle que Maisie Williams a d’abord fait des essais. "C’était un personnage très différent qui travaillait pour Christian Dior et se liait d’amitié avec Yves Saint Laurent en 1955. Mais il a été coupé au montage", révèle Todd A. Kessler à TF1info. "La place de Catherine a gagné en importance avec l’évolution du scénario. J’ai immédiatement pensé à une seule personne", dit-il. The New Look s’intéresse à la vie du couturier français sous l’Occupation nazie à Paris par le prisme de son duel créatif avec Coco Chanel, jouée par la Française Juliette Binoche.

Un pan méconnu de l’histoire du géant de la mode dont le moteur était sa sœur Catherine, de 12 ans sa cadette. C’est en son honneur qu’il nommera son tout premier parfum, Miss Dior. "Nous avons beaucoup parlé du fait d’essayer de trouver la femme derrière ce titre, la muse de la marque. Elle était le seul membre de sa famille avec qui Christian Dior pouvait baisser sa garde", note Maisie Williams, qui a fait de la biographie Miss Dior, signée Justine Picardie, sa Bible avant le tournage.

Crâne rasé devant la caméra et patriotisme incertain

Elle-même benjamine d’une fratrie de cinq enfants, l’actrice de 26 ans a d’ailleurs noué un lien particulier avec l’Australien Ben Mendelsohn, qui interprète Christian Dior. "Ça a été ma clé pour trouver la place de Catherine dans ce récit", nous explique-t-elle. Membre active de la Résistance, Catherine Dior a été arrêtée, torturée puis déportée à Ravensbrück.

Son arrivée au camp de concentration est reproduite dans une scène poignante, lors de laquelle les femmes arrêtées se font tondre le crâne. Une séquence qui se passe face caméra pour Maisie Williams. "Les chiens nous aboyaient dessus. Je me suis retournée et un tas de filles avaient toutes la tête rasée. Évidemment, à ce moment-là, je savais que j’étais comme elle. J’étais très émue et j’ai pleuré", se souvient-elle.

AppleTV+

Mais le plus grand défi pour elle a été de retrouver le sentiment de patriotisme qui animait Catherine Dior. "Quand je pense à ma relation à mon propre pays, je me sens souvent déçue par beaucoup de choses que j’ai apprises", reconnaît Maisie Williams. Son point d’entrée en surprendra plus d’un. "Je crois que je me sens la plus patriote quand je regarde des compétitions sportives", nous glisse-t-elle. Alors elle est allée puiser dans l’évènement qui l’a le plus marquée, les Jeux olympiques de Londres en 2012. "C’était un moment génial, ça a aussi été une période très formatrice de ma vie", souligne-t-elle.

La cérémonie d’ouverture mise en scène par le génial Danny Boyle, qui la dirigera des années plus tard dans la série Pistol, a été son carburant avant le tournage de plusieurs scènes. "J’ai marché et transpiré sur un tapis de course en la regardant. Heureusement qu'elle dure trois heures ! C’était une expérience étrange", nous lance-t-elle en riant. Maisie Williams ne regrette qu’une chose de ses semaines passées dans la capitale française pour mettre en boîte The New Look : "Le pire cet été-là, c’était la canicule. Mais bon, c’est le réchauffement climatique. Ce n’est pas la faute de Paris !".

>> The New Look – 10 épisodes de 60 minutes, actuellement sur AppleTV+