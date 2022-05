Hilary Duff cherche l’amour dans "How I Met Your Father" : "Sophie est une incorrigible romantique"

L’idée est née chez deux des auteurs les plus prolifiques du moment, Elizabeth Berger et Isaac Aptaker, à qui l’on doit les pépites Love, Victor et This Is Us. Rattrapé par le succès phénoménal de cette dernière, le duo remise sa nouvelle version de How I Met Your Mother au placard pour un temps. "C’était comme le moustique qui se retrouve piégé dans la sève dans Jurassic Park. Personne n’avait lu ce scénario, personne ne l’avait vu. Il était juste gelé. Puis on est entré dans la 6e et dernière saison de This Is Us, on s’est demandés ce qu’on allait faire ensuite et on s’est replongés dans ce script", racontait l’autrice en janvier lors d’une conférence de presse virtuelle.