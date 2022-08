"She-Hulk : avocate" : la très bonne surprise estivale de Marvel

Créée numériquement, She-Hulk s’attaque à des problématiques bien réelles, s'en prenant au sexisme et à la masculinité toxique avec force. Et toujours le même trait d'esprit. "Je suis très douée pour contrôler ma colère. Je le fais tout le temps. Quand on glousse dans mon dos dans la rue, quand des hommes incompétents m’expliquent mon propre domaine d’expertise. Si je ne me contrôlais pas, on me dirait que je suis émotive, difficile ou qu’on pourrait me tuer. Je suis une experte dans le contrôle de la colère parce que je le fais infiniment plus que toi", lance-t-elle à Hulk.