VIDÉO - "Je me trouve belle comme je suis" : Clara de "Star Academy" répond aux critiques

C’est l’heure de la première évaluation pour la nouvelle promo de "Star Academy". Le thème annoncé dimanche par le directeur Michael Goldman ? "Histoire personnelle". Depuis, les 13 élèves ont pas mal gambergé pour se raconter à travers une chanson à l’image de Clara.

Dans une séquence diffusée sur MYTF1, la candidate parisienne de 22 ans confie à Lénie qu’elle a choisie "Beautiful" de Christina Aguilera, manière d’adresser les critiques dont elle fait l’objet depuis l’enfance.

"Ce rapport au corps, c’est un peu toute ma vie", explique-t-elle. "Je suis très bien comme ça et pour rien au monde je ne changerais. Depuis toute petite, on m’a dit que je serais mieux comme si ou comme ça. Mais moi, je me sens très bien dans ma peau. J’adore mon corps, je suis comme ça."