"Star Academy" : cette nouvelle règle qui va bouleverser le prime des nommés samedi

Quatre élèves risquent l’élimination lors de l’émission diffusée en direct ce samedi 25 novembre sur TF1. Chaque binôme défendra sa place avec un duo, suivi d’une "battle secrète". "C’est la première fois qu’on fait ça", explique le directeur Michael Goldman, qui en détaille les contours.

Leurs destins seront liés jusqu’au bout. En bas du classement à l’issue des évaluations en duo, les quatre nommés de la semaine de la "Star Academy" auront deux fois plus de chance de convaincre les téléspectateurs de voter pour eux. C’est en binôme que les élèves concernés affronteront le prime ce samedi 25 novembre. Clara et Julien chanteront ensemble sur "I Stand by You" des Pretenders quand les grandes copines Marie-Maud et Héléna partageront la scène sur "If I Were A Boy" de Beyonce. Mais ce ne sera pas leur seule prestation de la soirée.

Performance vocale vs. prestation qui "fout le feu"

"Il y a un truc en plus, c’est la première fois qu’on le fait", leur a annoncé le directeur Michael Goldman, parlant d’une "deuxième épreuve marrante" sous la forme de "battle secrète" entre les binômes. "Chacun de votre côté, vous allez choisir deux chansons", leur a-t-il dit. L’une devra être une performance vocale, l’autre devra "ambiancer et foutre le feu". Ni la sélection ni la répartition des titres ne devront être communiqués à l’autre duo, qui découvrira les choix en direct samedi soir.

Un seul binôme sera sauvé par le public à l’issue de l’émission, qui accueillera comme invités Laura Pausini, Vianney, Zazie, Ronisia, Florent Pagny pour une surprise à Axel et Vitaa, la marraine de la saison qui est venue partager une raclette avec les élèves au Château en début de semaine. Les Star Académiciens devront ensuite choisir parmi les deux candidats restants celui ou celle qui poursuivra l’aventure avec eux.