EN IMAGES - "Star Academy" de retour sur TF1 : on a visité le château des candidats, à 48 heures du premier prime

La visite débute par une série de décors clés de l’émission, situés en contrebas du bâtiment principal. Et d’abord le bureau du directeur, un rôle confié cette année à Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques, créateur du label My Major Company. Sur les murs, peints en bleu, on retrouve les photos de groupe des différentes promotions, depuis la toute première avec Jenifer, en 2002. Fauteuils en cuir patiné, table de conférence et school board déjà recouvert de post-its… C’est ici que vont se prendre les grandes décisions, et surtout le nom des trois nommés, chaque mardi. Comme par le passé, l’un d’entre eux sera éliminé par les téléspectateurs, les deux autres étant départagés par leurs petits camarades.