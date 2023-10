Star Academy revient sur TF1 : notre visite guidée du Château à J-7

C’est un décor mythique de la télévision française. Un an près avoir rouvert ses portes à la "Star Academy", le château de Dammarie-les-Lys se prépare à accueillir les candidats de la nouvelle saison qui débutera le 4 novembre sur TF1. Après s’être présentés à Nikos Aliagas et aux téléspectateurs en direct, 16 jeunes talents venus de toute la France grimperont à bord du bus qui les conduira jusqu’à cette somptueuse bâtisse du XVIIIᵉ siècle qui domine un parc de 18 hectares, au cœur de la Seine-et-Marne, à plus d’une heure de Paris. Comme l’an dernier, ils seront accompagnés jusqu’aux grilles par l’animatrice Karima Charni. Et c’est avec cette pensionnaire de la saison 4, remportée par le regretté Grégory Lemarchal, que nous avons effectué le tour du propriétaire, à J-7 du coup d’envoi. Une visite guidée en deux parties qui débute ici...