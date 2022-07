"Superman et Lois" : qui est Tyler Hoechlin, le nouveau Clark Kent de TF1 ?

Lancée en février 2021, Superman et Lois suit le couple et leurs deux adolescents affronter aussi bien les défis du quotidien et que les forces extraterrestres. Loin de la noirceur de l'univers de Zack Snyder, le super-héros apparaît plus lumineux et surtout plus humain. La série séduit d’emblée public et critiques qui louent sa sincérité et son optimisme. De quoi faire écho à l’état d’esprit de sa star. "Je suis un éternel optimisme et un incorrigible romantique. La phase cynique de ma vie est derrière moi et je ne veux plus y retourner, confesse-t-il au site Collider, soulignant le fait que son Clark Kent montre la voie "aux enfants qui sont en train de trouver la leur dans le monde". Lui a d'ailleurs mis un peu de temps à trouver la sienne.