Qui est le père du bébé de Morgane ? L'enquête débute ce soir dans "HPI" !

La quatrième (et très attendue) saison de "HPI" arrive ce jeudi sur TF1 et en streaming sur TF1+. Composée de huit épisodes, elle suivra l'enquête la plus personnelle de l'héroïne campée par Audrey Fleurot : qui est le père de son bébé ? Comme elle ne fait jamais les choses à moitié, Morgane Alvaro hésite entre trois partenaires…

Elle est toujours aussi survoltée. Et avec les hormones, ça ne risque pas de s'arranger ! Morgane Alvaro entame son enquête la plus personnelle dans la quatrième saison de HPI qui démarre ce soir sur TF1 et en streaming sur TF1+. Tombée enceinte à la fin de la saison précédente, notre héroïne qui ne fait jamais rien comme tout le monde hésite entre trois pères potentiels.

Est-ce Timothée (Jeremy Lewin), son ancien collègue qui a désormais refait sa vie, David (Doudou Masta), un suspect pour lequel elle a craqué ou le commandant Karadec (Mehdi Nebbou) avec qui elle a passé la nuit après avoir bu (sans le savoir) un jus de pomme agrémenté d’une pointe de LSD ? "Elle attend son quatrième enfant et pourtant, elle se comporte comme une fille de 15 ans !", s'amuse Audrey Fleurot dans les notes de production.

Dans cette saison, j’ai adoré l’inversion du rapport enfant/adulte Audrey Fleurot

"Dans cette saison, j’ai adoré l’inversion du rapport enfant/adulte. Sa fille et son fils n’ont aucune envie qu’elle garde ce bébé et ils se mettent en quête de savoir où elle pourrait avorter, ce que je trouve assez politiquement incorrect ! Ensuite, ils veulent absolument découvrir qui est le père… uniquement pour lui soutirer de l’argent ! C’est quand même d’une élégance folle !", poursuit la comédienne qui a dû rajouter un accessoire de plus à la panoplie (déjà très chargée) de Morgane.

"À partir de l’épisode 5, je porte une prothèse. Et c’est une vraie galère ! Avec ce personnage, j’ai déjà des faux cils, des faux ongles, des ajouts de cheveux et des talons de 12 cm. Maintenant, j’ai aussi un faux ventre. Je suis assez contente quand je retire tout le soir !", s'amuse-t-elle.

Morgane doit continuer à incarner cette France qui galère et notamment les mères célibataires Audrey Fleurot

Une fois encore, HPI parvient à se renouveler tout en conservant les fondamentaux de la série. Cette nouvelle saison réservera de belles surprises à son héroïne. "Tout au long de l’année, nous faisons des brainstormings pour réfléchir à ce qu’on lui souhaite… ou pas ! Et pour ce personnage libre et tellement peu consensuel, nous ne voulons surtout pas d’une situation normative", admet Audrey Fleurot. "Morgane doit continuer à incarner cette France qui galère et notamment les mères célibataires", poursuit la comédienne qui a confié à Télé Poche que la cinquième saison serait "à priori", la dernière.

Composée de huit épisodes, cette quatrième saison sera quant à elle diffusée en deux temps : les quatre premiers à partir de ce soir, puis les quatre suivants à la rentrée. Les deux derniers épisodes seront tournés en juin, Audrey Fleurot étant actuellement retenue sur le tournage du film Regarde ! avec Dany Boon. Les fans de Morgane Alvaro devront donc faire preuve de patience pour découvrir l'identité du père de l'enfant de Morgane.