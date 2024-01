"Danse avec les stars" : découvrez le jury de la nouvelle saison

"Danse avec les stars" fera son retour dès le vendredi 16 février à 21h10 sur TF1. Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot feront leur grand retour dans le jury. Ils seront accompagnés de Chris Marques et de la chorégraphe québécoise Mel Charlot.

Le jury de "Danse avec les stars" fait peau neuve. Ou presque. Les quatre jurés de la 13ᵉ édition de l'emblématique émission de TF1 ont été enfin dévoilés. Aux côtés de l'indéboulonnable Chris Marques, présent depuis le lancement du programme, on retrouvera deux figures que les fans connaissent bien puisqu'il s'agit de Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot.

Après deux années d'absence, le célèbre chorégraphe québécois retrouvera son fauteuil de juré aux côtés de l'emblématique danseuse de l'émission qui avait déjà occupé ce poste lors des saisons 6, 7 et 8. Quant au quatrième juré, il s'agit de Mel Charlot, danseuse, chorégraphe et directrice artistique québécoise.

Douze candidats pour un trophée

Inconnue du public français, elle a collaboré avec de nombreux artistes internationaux (Beyoncé, Cardi B, Puff Daddy, Pharell Williams) et travaillé sur les chorégraphies d’émissions de télévision américaines ("The Masked Singer", "Lip Sync Battle", "So You Think You Can Dance"). Tous les trois prendront la relève de François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot pour juger les candidats, mais surtout leur faire des critiques constructives afin de les aider à progresser.

Cette année, ils seront douze à tenter de succéder à Billy Crawford. On découvrira les talents de danseurs de James Denton, l’acteur américain de Desperate Housewives, la reine du shopping Cristina Cordula, les chanteuses Cœur de pirate et Natasha St-Pier, l’humoriste Inès Reg, le rappeur Black M, la prof de chant de la "Star Ac" Adeline Toniutti, la drag-queen Keiona, le jeune humoriste qui monte Roman Doduik, l'ex-Miss France Diane Leyre, l'acheteuse d'"Affaire Conclue" Caroline Margeridon et le vidéaste et youtubeur Nico Capone.