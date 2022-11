"Star Academy" : Léa, Enola, Louis ou Anisha… Qui mérite le plus de remporter la finale ?

Et à la fin, il n’en restera qu’un. Des 13 candidats au générique de la "Star Academy" 2022, il n’en reste plus que quatre : trois filles et un garçon. Des personnalités et des voix toutes différentes pour l’une des finales les plus ouvertes de l’histoire du programme. C’est aussi la première fois qu’un quatuor s’affronte pour le titre. Samedi 26 novembre au soir, après une première performance en duo avec un chanteur invité, puis une collégiale à quatre, deux d’entre eux seront éliminés par les téléspectateurs.

Les deux finalistes ayant reçu le plus de voix reviendront chanter en solo, puis en duo, avec de partager un titre avec Robbie Williams, le parrain de la promo. C’est seulement à l’issue de ce parcours du combattant qu’on connaître le nom de celui ou de celle qui inscrira son nom au palmarès après Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé ou encore Quentin Mosimann. À quelques heures du verdict, nous avons pesé les chances des quatre prétendants…