Affaire Daval : sur TF1, une fiction et un documentaire pour tenter de percer le mystère

Dans le rôle du gendre parfait, on retrouve Liam Baty, un ancien comédien de Demain nous appartient, dont la ressemblance avec Jonathann Daval est très troublante. "J'ai pris le pari d'aller le plus loin possible et de lui ressembler au plus près. C'était un parti pris personnel. J'ai fait ce travail – que n'avait pas demandé la chaîne – durant les phases de casting pour me rapprocher physiquement de lui, en prenant du poids, en changeant ma voix, ma posture", nous a confié le comédien. "Ce n'était pas facile car, en réalité, on a très peu d'images d'archives de lui. Mais le fait de changer d'apparence m'a donné la distance nécessaire pour composer avec cette histoire".

Face à lui, Maud Baecker, qui joue aussi dans Demain nous appartient, incarnera Alexia Daval. À leurs côtés, Michèle Bernier et Jérôme Anger se glisseront sans la peau des parents endeuillés, Isabelle et de Jean-Pierre Fouillot, tandis que Thierry Neuvic incarnera le Capitaine Dacosta.