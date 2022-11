Alain Chabat fait son "Late Show" avec une pléiade de stars ce lundi sur TF1

Le tout en public et dans un décor bien codifié : un plateau avec un bureau, des fauteuils, un canapé et un fond avec la vue d'une ville la nuit. S'il n'évoquera pas l'actualité comme dans les shows américains (les émissions ont été enregistrées à l'avance), il y aura des fausses pubs, quelques séquences enregistrées et de la musique en live tous les soirs (Etienne Daho, Catherine Ringer, M, Orelsan, Angèle...).

"On est plus sur une ambiance de plateau, même si je ne voulais pas de direct. C’est une autre énergie. J’avais envie comme sur 'Burger Quiz' de pouvoir tenter des trucs et que les invités se lâchent", explique Alain Chabat qui dit réfléchir "à quelques bêtises" avec Chantal Lauby et Dominique Farrugia, ses anciens acolytes des Nuls.