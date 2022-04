Alexandra éliminée de "Koh-Lanta" : "Setha a très bien joué avec son faux collier"

Benjamin et Stéphanie nous ont fait remarquer que vous aviez peut-être aussi trop confiance en vous…

Stéphanie a fait une stratégie contre moi et elle a commencé à dire qu’elle avait des problèmes avec mon caractère. Mais elle ne manque pas de confiance en elle non plus – elle a dit qu’elle était une bête en équilibre - alors qu’en réalité ce n’est pas une grande sportive ! Moi c’est vrai, j’ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Mais je suis assez lucide sur mes qualités et mes défauts. Benjamin, c’est différent. On ne s’entendait vraiment pas, on était même aux antipodes.

Malgré cette élimination juste avant la réunification, êtes-vous satisfaite de votre participation à "Koh-Lanta" ?

Je suis très contente d’avoir participé. C’est une chance énorme, c’est une fierté. Je suis contente d’avoir gagné une épreuve, contente des rencontres humaines aussi. Mais j’ai ce profond regret de ne pas être allée aussi loin que j’en avais envie et que je le pouvais. Et pour moi ça ne tenait qu’à moi. J’avais vraiment ce regret qui me hante encore, même la nuit.