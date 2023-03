Alexandre éliminé de Koh-Lanta : "Je pensais qu’on s’était mis d’accord pour sortir Rudy !"

Échec et mat pour Alexandre, le stratège autoproclamé de "Koh-Lanta : le feu sacré". Au terme d’un épisode où les rouges ont enchaîné les défaites et les tensions, le conseil a été fatal au Normand, responsable logistique dans le civil. Il pensait faire éliminer le roublard Rudy ? Il s’est retrouvé en balance avec l’explosive Elodie. Il espérait obtenir la protection de Tania, détentrice du "feu sacré" ? Elle a préféré le donner à la discrète Christine… Malgré la déconvenue, cet autodidacte enthousiaste préfère retenir le positif de son aventure aux Philippines.

Au moment de votre élimination, Denis Brogniart dit que vous avez l’air "abasourdi". Il avait vu juste ?

Plutôt, oui. J’avais entendu mon nom sortir à la fin de la journée, mais je ne pensais pas que j’allais être éliminé. Au moment du départ camp, je pensais que ça allait être Élodie. Et finalement ça s’est joué à un vote entre elle et moi, donc je n’étais pas si loin…

Tout au long de l’épisode, on a l’impression que les membres de l’équipe rouges changent de stratégies toutes les dix minutes. C’était vraiment comme ça ?

Ah oui, c’était de la folie ! Moi, ce jour-là, je m’étais mis d’accord avec Anne-Sophie, Christine et Élodie pour faire sortir Rudy. Et j’avais décidé d’en rester là et de me montrer discret, de faire mes activités comme si de rien n’était. Pour ne pas insister sur le côté stratège que j’affichais depuis le début.

Ce qui s’est révélé une erreur stratégique…

Dans mon idée, quand on se met d’accord sur un plan, on fonce. Et j’étais convaincu que ces gens-là allaient le respecter. Mais vous avez raison, c’était peut-être une erreur stratégique de ne pas avoir suivi de plus près le déroulement de cette journée-là.