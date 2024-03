Alexis éliminé de "Koh-Lanta" après son coup de gueule : "Je ne pouvais pas continuer à fermer ma bouche"

Explosif, l'épisode 4 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" a été fatal à Alexis, l'ex-militaire de 21 ans. En poussant un coup de gueule au conseil après une nouvelle défaite, le benjamin des jaunes s'est mis à dos à ses coéquipiers. Une mise au point dont il regrette moins le fond que la forme, comme il l'a expliqué à TF1info.

Alexis ne se voyait pas quitter "Koh-Lanta" aussi vite. Et nous non plus ! Mardi soir, le jeune vétéran de la marine a cru bien faire en prenant la parole durant le conseil après la quatrième défaite consécutive des jaunes. Un coup de gueule qui a surpris, voire agacé les leaders de l'équipe comme Amri et Sébastien. Et entraîné son élimination sans doute injuste à ce stade de l'aventure. Sans rancune, le jeune homme a raconté à TF1info cette sortie spectaculaire…

Votre coup de colère va sans doute rester dans les annales de l’émission. À quel moment avez-vous décidé d’"ouvrir votre gueule" ?

Je savais qu’il fallait déballer certaines choses et j’espérais que ce soit quelqu’un d’autre qui s’en charge. Comme Amri vu que c’est un peu lui le leader qui prend beaucoup de place dans l’équipe. Mais en entendant son discours, c’est là que j’ai explosé. Ce n’était ni constructif, ni réaliste vis-à-vis de la situation. Alors je me suis permis d’ouvrir ma gueule, sans avoir préparé mes arguments. C’était spontané et ça venait du cœur ! Je suis d’ailleurs certains que les autres comprennent ce que je veux dire et que ça ne va pas me coûter ma place. D’autant plus que je ne me sentais pas en danger en arrivant au conseil. Ça me fait donc enrager d’avoir voulu parler pour aider l’équipe… Et que l’équipe m’élimine !

Ils se sont dit que c’était un craquage, mais ce n’était pas le cas Alexis

Vous pensez que c’est vraiment votre discours qui les a poussés à vous éliminer ?

C’est clairement ce qui s’est passé et ils me l’ont confirmé depuis. Au début ils voulaient voter Sarah, ou bien Pauline ou Léa. Absolument pas moi puisque j’étais dans l’alliance avec Amri, Sébastien et Aurélien. Tout le monde m’aimait bien. Je n’étais pas spécialement mauvais sur les épreuves. J’étais un bon élément. Mais le fait de trop parler, ça leur a fait peur. Ils se sont dit que c’était un craquage, mais ce n’était pas le cas. Jusque-là, je m’étais mis en retrait sur le camp parce que j’étais le petit jeune et je n’avais pas trop envie de me mettre en avant. En même je ne pouvais pas continuer à fermer ma bouche. Parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Avec ma famille, mes amis, je le dis quand ça va. Et je le dis aussi quand ça ne va pas.

Avant d’arriver au conseil, vous n’aviez pas le moral. Vous dites même : "Si j’étais quelqu’un d’autre, je voterais contre moi". Si bien que devant leur télé, beaucoup ont sans doute pensé que vous vous étiez sabordé…

Pas du tout ! Ce que je voulais, c’était encourager les autres à se remettre en question. Par exemple que Sarah reconnaisse qu’elle gueule un peu trop pour ne pas dire grand-chose. Ou que Amri reconnaisse qu’il se met souvent en avant mais qu’il n’arrive pas à tout gérer. Ce que j’ai pu faire, je l’attendais de mes coéquipiers et je reconnais que ça peut être mal compris. Mais c’était loin d’être un sabordage.

Déjà réconcilié avec les jaunes

Qu’est-ce qui cloche dans cette équipe qui enchaîne les défaites ?

Ce qui cloche, c’est que certains se sentent un peu trop en sécurité. Je me mettais beaucoup à la place de Pauline qui se sentait en danger à chaque conseil. Je ne la voyais pas comme une concurrente mais comme une coéquipière. Et ça m’agaçait le discours de certains leaders qui la jouent individualistes en fait. Ils disent qu’on va encore perdre quelqu’un et que ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller !

Vous dites à Amri que c’est "le roi". Dans le sens où il prend beaucoup de décisions ? Ou parce qu’il se sent intouchable ?

C’est un tout. Le roi Amri se sentait intouchable lors des conseils. Je l’adore, je le précise bien. Mais ce n’est pas une bonne chose dans une équipe de sentir une hiérarchie. Surtout dans une saison, il n’y a pas eu de chefs qui désignent les équipes. Sauf que là pour parler à Amri, il fallait d’abord que je parle à Aurélien. Un peu comme une hiérarchie militaire. Léa et Pauline étaient les fusibles, etc. C’était malsain.

Vous avez eu l’occasion d’en reparler ensemble depuis ?

Bien sûr, et je m’entends bien avec tout le monde. Amri m’a d’ailleurs invité chez lui dans les prochains jours. Avec Séb, on a prévu d’aller faire la fête ensemble l’été prochain à Pampelune. Océane organise bientôt un repas chez elle. Certains gardent des rancunes après Koh-Lanta, mais moi je suis heureux de dire que je n’en fais pas partie.

Gagner les 100.000 euros aurait pu vous aider dans vos projets après avoir quitté l’armée. À quoi ressemble l’après "Koh-Lanta" pour vous ?

Le but n’était pas de gagner "Koh-Lanta" mais déjà de faire de grandes choses dans cette émission. Si bien qu’avec le recul, je ne suis pas content de moi. Je suis dur avec les autres mais je le suis avant tout avec moi-même ! Pour répondre à votre question, à mon retour, j'ai postulé en CDI en tant que chauffeur-livreur. Mais moi je suis quelqu’un qui avance au jour le jour, j’aime vivre sans cesse de nouvelles aventures et j’ai opté il y a peu pour une rupture conventionnelle. Ce que j’aimerais désormais, c’est monter une entreprise de paintball, ou me spécialiser dans le drone. J’ai envie de kiffer, de vivre des choses. Je n’aime pas les emplois du temps !