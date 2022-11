Anisha, gagnante de Star Academy : "Sur Hallelujah, j’ai été absolument transcendée"

Au début de la saison, vous avez présenté aux élèves une guitare cassée, symbole de vos blessures intimes. Cette victoire, elle va permettre de les refermer pour de bon ?

C’est quelque chose que j’ai dit dans mon magnéto durant le prime. L’aventure Star Academy, en elle-même, m’a apporté un morceau de bois pour reconstruire cette guitare cassée. Tout ça fait partie de moi, c’est mon histoire. Le message, c’est de toujours avoir de l’espoir, de ne jamais baisser les bras. Avancer quoi qu’il en soit. Parce que je ne suis pas un cas isolé. Tout le monde traverse des moments difficiles. Mais je veux dire qu’il faut toujours avoir le courage d’avancer. Continuer, peu importe les épreuves. "The Show Must Go On", quoi !

Vous êtes restée très pudique sur votre enfance difficile à Madagascar. C’est quelque chose que vous raconterez plus tard, ou que vous préférez garder pour vous ?

C’est vrai que j’en ai parlé vaguement. Avec les mots que j’ai utilisés, avec l’image de cette guitare cassée ou à travers la musique en soi, on a pu apercevoir des choses. Mais c’est quelque chose sur lequel je n’ai pas forcément envie de mettre l’accent. Ça fait partie de moi, mais c’est le passé. Ce que je veux, c’est me concentrer sur le présent, le futur. Voir le positif dans tout ça. Peut-être qu’un jour j'en dirai plus dans un livre. Mais le plus important, c'est que le message soit passé.