"Star Academy" : qui sortira vainqueur de la dernière évaluation… et chantera son titre inédit en finale ?

Qualifié d’office pour la finale par les profs la semaine dernière, Louis est le candidat qui a le plus progressé en six semaines, gagné en maîtrise et en assurance depuis ses débuts mitigés lors du tout premier prime. Lors de la demi-finale, il a fait le show en talons hauts sur "Born this way" de Lady Gaga. Mais c’est une facette plus grave et profonde qu’il explore avec "Même pas mal", une chanson écrite par Slimane qui semble faire écho à ses blessures intimes.