TF1 annonce le retour de "Secret Story" après six ans d'absence

"Secret Story" revient ! Après le comeback réussi de la "Star Academy", le groupe TF1 annonce ce vendredi le prochain retour d'une émission emblématique de la téléréalité sur ses antennes après six ans d'absence. La nouvelle saison de "Secret Story" attend ses participants puisqu'il est déjà possible d'inscrire au casting en se rendant sur la plateforme MYTF1 à cette adresse.

"Lancé en 2007 sur TF1, Secret Story a accueilli, durant 11 saisons et près de 1000 émissions, plus d’une centaine de candidats dont la principale mission était de protéger leurs secrets et leurs cagnottes, tout en découvrant le secret des autres", rappelle chaîne dans un communiqué.

Comme la "Star Academy", qui revient le 4 novembre pour une nouvelle saison, "Secret Story" est produit par la société de production Endemol France. Si la saison 11 présentée par Christophe Beaugrand avait été diffusée sur TF1 et NT1, on ne sait pas encore quelle chaîne accueillera la nouvelle mouture du programme, ni qui l'animera.