Anouchka Delon dans "Sept à Huit" : tout ce que l’on sait sur l’affaire Hiromi Rollin

Le 7 juillet, coup de théâtre. Dans un communiqué transmis à l’AFP, Me Christophe Ayela révèle que les enfants d'Alain Delon ont porté plainte contre Hiromi Rollin qu'ils présentent comme la "dame de compagnie" de leur père. Ils dénoncent des faits de harcèlement moral, de détournement de correspondances mais aussi de maltraitance animale à l’encontre du chien Loubo qui aurait été placé dans un refuge contre la volonté de son maître. "Je suspecte un abus de faiblesse et je compte sur l'enquête pour l'établir", ajoute l’avocat, précisant que le monstre sacré du cinéma français s’est joint à la plainte par une déclaration écrite.

À cette démarche collective s’ajoute celle à titre individuel de l’aîné, Anthony Delon, qui dépose une seconde plainte contre Hiromi Rollin pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral". Elle concerne "des faits établis sur un an et demi", précise-t-il, affirmant que son père a lui-même demandé par écrit à cette femme de quitter Douchy.